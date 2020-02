Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Aufgrund des Sturmtiefs "Sabine" fällt am Montag der Unterricht an allgemeinbildenden und den Berufsbildenden Schulen im Kreis Cloppenburg aus. Dies teilte der Landkreis am Sonntagabend mit.

09.02.2020 | Sturmtief „Sabine“ legt Verkehr lahm