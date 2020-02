Sturmtief „Sabine“ legt Verkehr lahm

Baum zwischen Molbergen und Cloppenburg muss zersägt werden

Drohte umzustürzen: Ein großer Baum ragte zwischen der Kreisstadt und Molbergen über die Cloppenburger Straße. Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg. Für eine Sperrung der Hauptstrecke zwischen Cloppenburg und Molbergen hat gestern Abend das Sturmtief „Sabine“ gesorgt. Ein großer Baum drohte auf die Straße zu stürzen.



Auch der Schienenverkehr war betroffen, um 18 Uhr meldete sich die Nordwestbahn via Facebook zu Wort: „Liebe Fahrgäste, aufgrund des Sturms hat die Nordwestbahn in allen Netzen den Zugverkehr bis Betriebsschluss am Sonntag eingestellt.“



Für den Montag hat sich die Deutsche Post entschlossen, in den Leitbereichen 48 und 49 keine Post zuzustellen. Dazu gehören auch die Landkreise Cloppenburg, Vechta und Diepholz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

09.02.2020 | Politiker beschreiten kleinen Dienstweg