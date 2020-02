Die führenden politischen Köpfe des Landkreises Cloppenburg haben sich zum gegenseitigen Austausch im Landkreis Diepholz getroffen. Foto: Lydia Kocar/Landkreis Cloppenburg

Kreis Cloppenburg (mt). Die Reaktivierung von Eisenbahnstrecken, das neue Rufbussystem „moobil+“ oder die Bildung eines Arbeitskreises der Wirtschaftsförderer standen auf der Tagesordnung der Klausurtagung des Landkreises Cloppenburg mit seinen 13 Städten und Gemeinden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.