Bauboom: Lindern übertrifft Cloppenburg

Wohnfläche legte 2018 kreisweit um 141000 Quadratmeter zu

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Mit 430 neuen Wohnungen in 153 Gebäuden liegt Cloppenburg in der Neubau-Statistik 2018 kreisweit klar vorn. Friesoythe folgt mit 121 Wohnungen in 77 neuen Häusern. Die gerade veröffentlichten Ergebnisse des niedersächsichen Landesamts für Statistik enthalten trotz dieser zu erwartenden Daten eine handfeste Überraschung. Lindern schlägt Cloppenburg, wenn man der Fairness halber die Zahl der Einwohner ins Verhältnis zum neu geschaffenen Wohnraum setzt. In diesem Ranking liegt Bösel auf Platz 3 hinter Cloppenburg, knapp vor Molbergen und Cappeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

07.02.2020 | Wetterdienst gibt Vorab-Warnung heraus