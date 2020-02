Wetterdienst gibt Vorab-Warnung heraus

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Eine Vorab-Warnung für den Landkreis Cloppenburg hat der Deutsche Wetterdienst am Freitagnachmittag herausgegeben. Demnach kann es zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 6 Uhr, orkanartigen Böen kommen.



Im Verlauf des Sonntags erfasst das Sturmfeld eines Orkantiefs über der Nordsee Deutschland. Die Wetterlage habe hohes Unwetterpotential. "Das Unwetter-Ereignis wird verbreitet erwartet, insbesondere in höheren Lagen", heißt es auf der Homepage des Wetterdienstes. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses könnten allerdings erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen.

