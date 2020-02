Lokalpolitiker sind entsetzt und erleichtert

„Lasst Blumen sprechen!“ Ihren Glückwunsch-Strauß warf die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, dem gerade gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich vor die Füße. Seine Amtszeit: ein einziger Tag. Foto: dpa

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten mit den Stimmen der rechtsextremen AfD in Thüringen hat nur einen Tag gehalten, aber der politische Schaden dauert an. Mit einer Mischung aus Entsetzen und Erleichterung haben Politiker aus dem Kreis Cloppenburg auf das Debakel in Erfurt reagiert und die abgeblasene Duldung kritisiert.



FDP-Ratsherr Yilmaz Mutlu aus Cloppenburg sprach von einem „schwarzen Tag für die Demokratie". Auch wenn jetzt „die richtige Entscheidung" getroffen worden sei, bleibe der Schaden für die Liberalen und die demokratischen Institutionen „immens", sagte der Unternehmer. Mutlu, der Thomas Kemmerich direkt nach der Wahl noch öffentlich gratuliert hatte, zeigte sich einen Tag später erleichtert über dessen Rücktritt.