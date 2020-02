„Der Job muss attraktiv bleiben“

Neuigkeiten: Die Besucher informierten sich an den verschiedenen Ständen, wie hier bei der Landwirtschaftskammer. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Über aktuelle Themen rund um die Landwirtschaft haben sich die Teilnehmer und Dozenten beim Fachforum Schwein in der Münsterlandhalle ausgetauscht. Die Veranstaltung fand zum neunten Mal in Cloppenburg statt.



„Die Nutztierhaltung steht im Fokus von gesellschaftlichen Forderungen", erklärte Hermann Hermeling zur Eröffnung. Der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) monierte jedoch, dass den Landwirten bei Veränderungen Steine in den Weg gelegt würden. Sie müssten auch betriebswirtschaftlich vereinbar sein. Zudem sprach er von der Afrikanischen Schweinepest als Damoklesschwert im Nacken.