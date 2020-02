Diebe stehlen Sattelauflieger

Symbolfoto: dpa

Lohne (mab). Diebe haben am Wochenende in Lohne dicke Beute gemacht - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Beute ist nicht gerade klein: Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, sind die Täter mit einem vollbeladenen Sattelauflieger verschwunden. Der Wert der Beute wird auf 200.000 Euro geschätzt.



Das Vorgehen der Diebe dürfte nicht gerade unauffällig gewesen sein. In der Nacht zu Samstag war der Lastwagen im Motorpark an der Von-Siemens-Straße abgestellt. Die Täter koppelten den Sattelauflieger, der mit einer polnischen Zulassung versehen war, von der Zugmaschine ab. Nach diesem Manöver verschwanden die Diebe spurlos. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die die Diebe beobachtet haben könnten. Hinweise unter 04441/9430.