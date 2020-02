Corona-Virus: Grippegefahr ist größer

Schnelltest auf Corona: Mindestens zwölf Stunden dauert‘s bis zur Diagnose. Foto: Thissen/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Vechta. Die Seuchenexperten aus Hannover haben in Südoldenburg schon nachgefragt: Wie viele Isolierbetten stünden im Fall eines Ausbruch des Corona-Virus zur Verfügung? Die 16 Plätze, die Dr. Matthias Rabba dem Landesgesundheitsamt gemeldet hat, wären bei einer Masseninfektionen ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber der Hygiene-Experte der Kliniken in Cloppenburg und Vechta rechnet bisher nicht mit einer Epedemie auf dem Lande, obwohl die Verbreitung der neuen Infektion weltweit rasant wächst.



Rabba und seine Kollegen bleiben gelassen, weil alle Experten davon ausgehen, dass das Coronavirus nicht so ansteckend ist wie Influenza (Grippe) oder Masern. Und nicht so gefährlich. Eine echte Grippe könne dagegen auch junge Menschen das Leben kosten, warnt Rabba, der zurzeit eine kreisübergreifende Fachabteilung für die Krankenhaus-Hygiene aufbaut. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.