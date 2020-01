„Uns wird ein Knochen vorgeworfen“

In Proteststimmung: Die Landwirtinnen und Landwirte hatten in den vergangenen Wochen auf ihre Belange aufmerksam gemacht. Ob ihnen richtig zugehört wurde, bezweifeln seit gestern allerdings viele von ihnen. Foto: Niehues

Von Georg Meyer



Kreis Cloppenburg. Als Andreas Thobe am Donnerstagmorgen auf sein Handy schaut, ist dort schon reichlich Betrieb. Die Nachricht, dass sich die Koalition in Berlin auf eine Milliarde Euro für die Landwirtschaft geeinigt hat, wird bereits heiß diskutiert. Der Tenor sei einhellig gewesen, berichtet der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Vereins Essen: „Wir brauchen keine Subventionen“. Wochenlang hatten die Bauern immer wieder gegen die Verschärfung der Düngeverordnung und andere Umweltmaßnahmen demonstriert. Mit dem Ergebnis ist Thobe nun alles andere als zufrieden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.