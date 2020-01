Trotz milden Wetters steigt Arbeitslosigkeit stark an

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (hek). Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist zum Jahresbeginn stärker als in den Vorjahren gestiegen. „Im Januar meldeten sich auch wieder Beschäftigte aus den Außenberufen arbeitslos, allerdings weniger als in den Vorjahren. Gründe dafür sind die anhaltend milden Temperaturen, die gute Auftragslage der Unternehmen in der Baubranche sowie die Inanspruchnahme vom Saison-Kurzarbeitergeld“, sagt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit sei derzeit insbesondere auf die konjunkturelle Eintrübung zurückzuführen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

