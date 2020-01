Verlorener Reifen sorgt für Unfälle auf der A1

Foto: Autobahnpolizei Ahlhorn

Bakum (mab). Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der offenbar während der Fahrt auf der A1 einen Ersatzreifen samt Felge verloren hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Reifen an einem Autoanhänger befestigt gewesen ist.



Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr sorgte der Reifen, der auf der mittleren Spur lag, für den ersten Unfall zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg. Ein Autofahrer, der gerade in Richtung Bremen unterwegs war, konnte dem Reifen nicht mehr ausweichen oder rechtzeitig bremsen. Sein VW Touran stieß gegen den Reifen. Kurz darauf der zweite Unfall: Der Fahrer eines BMW fuhr über den Reifen. Dieser verkeilte sich dabei unter dem Wagen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.



Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die beobachtet haben, wie der bislang unbekannte Autofahrer den Reifen verloren hat. Hinweise unter 04435/93160.

