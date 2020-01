Grundstücke: Preis im Schnitt steigt weiter an

Symbolfoto: dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Eine weiter steigende Tendenz bei Immobilien- und Grundstückspreisen hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das vergangene Jahr verzeichnet. Vorsitzender Holger Seifert, Stellvertreter Jürgen Brumund sowie Dezernentin Lucia Leis stellten die Zahlen am Mittwoch vor. In der Stadt Friesoythe hat sich der Kaufpreis für einen Bauplatz inklusiver Erschließungskosten von 50 auf 100 Euro pro Quadratmeter verdoppelt. In Cloppenburg hingegen ist er von 125 auf 108 Euro gesunken. Auf dem Markt der landwirtschaftlichen Flächen habe sich der seit 2005 bestehende Trend der teils massiven Preissteigerungen wieder fortgesetzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.