Vechtaer stirbt bei Arbeitsunfall in Lohne

Symbolfoto: dpa

Lohne (tim). Arbeitsunfall in Lohne: Ein 56-Jähriger ist von einem Hochregal gestürzt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 14 Uhr bei einem Großhandel für Sanitär, Heizung und Stahl am Gewerbering. Die Vechtaer hatte Arbeiten an dem Regal durchgeführt, als er aus bisher ungeklärter Ursache aus vier Metern in die Tiefe stürzte. Die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Geschäftsführung des Unternehmens war zu keiner Stellungnahme bereit. Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt und der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führen weitergehende Ermittlungen durch.