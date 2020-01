51.000 Gelbe Tonnen sind verteilt worden

Foto: Heinemann & Bohmann

Kreis Cloppenburg (mt). Über 51.000 Gelbe Tonnen sind kreisweit im Rahmen der nun abgeschlossenen Erstverteilung verteilt worden. Seit Jahresbeginn haben die meisten Bürger im Landkreis Cloppenburg bereits die Gelbe Tonne mit Verpackungen befüllt und zur Abfuhr bereitgestellt. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. In einigen Orten im Nordkreis wurden in der ersten Januarhälfte noch die restlichen Gelben Tonnen zugestellt..



Die Firma Heinemann & Bohmann wird jetzt nach und nach alle bei ihr eingegangenen Nachforderungen und Änderungswünsche abarbeiten. Nach Auskunft der Firma sollen Nachlieferungen, Rücknahmen oder Behälterwechsel möglichst bis Ende Februar erledigt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

28.01.2020 | Bakum: Großeinsatz der Feuerwehren