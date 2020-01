Bakum: Großeinsatz der Feuerwehren

Foto: Nordwestmedia-TV

Bakum (mab). In Bakum sind in der Nacht zu Dienstag rund 1500 Rundballen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer kurz vor 3 Uhr bemerkt. Der Brand entwickelte sich rasend schnell, sodass mehrere Feuerwehren alarmiert werden mussten. Die Löscharbeiten könnten noch bis zum Dienstagabend andauern.



Wie die Strohballen in Brand gerieten, ist noch unklar. Nach Beendigung der Löscharbeiten wird das Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei Cloppenburg-Vechta am Dienstag mit.



Nach ersten Einschätzungen dürfte sich der Gesamtschaden auf rund 40.000 Euro belaufen. Betroffen ist eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Eine landwirtschaftliche Maschine wurde ebenfalls zerstört. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Durch das Feuer entwickelte sich eine große Rauchwolke, die sich bis nach Langförden zog. Anwohner wurden mir Rundfunkdurchsagen aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.