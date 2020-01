Lastruper kämpft gegen Feuerfront in Australien

Michael Bolke seit Monaten im Dauereinsatz

Mutiger Dauereinsatz: Kleinere Brände in der unmittelbaren Umgebung der eigenen Farm werden bei Patrouillengängen entdeckt und direkt bekämpft. Darüber hinaus ist der gebürtige Lastruper Michael Bolke jeden zweiten Tag als Feuerwehrmann im Einsatz.C: Bolke

Von Julius Höffmann



Lastrup/Australien. Die akute Gefahr mag vorerst gebannt sein, von Entwarnung ist jedoch keine Rede. Immer wieder entfachen neue Brände, die sich unkontrolliert ausweiten. Das Problem: Der Sommer ist in Australien noch lange nicht beendet, der heißeste Monat, der Februar, kommt erst noch. Dem Kampf gegen die Flammen stellt sich seit Monaten auch Michael Bolke aus Lastrup, der seit rund 40 Jahren als Farmer und Feuerwehrmann in seiner Wahlheimat Braidwood lebt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.