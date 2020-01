Microsoft-Betrüger ergaunern 15.000 Euro

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Die so genannten Microsoft-Betrüger haben Hochkonjunktur: Grund ist das abgelaufene Betriebssystem Windows 7, das mittlerweile keine Sicherheitsupdates mehr erhält. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta berichtet jetzt von zwei Fällen, bei denen die Betrüger mehrere tausend Euro ergaunern konnten und warnt vor der Masche. Von den Betrügern fehlt jede Spur.



Ein Ehepaar aus Bakum nutzt das mittlerweile abgelaufene Betriebssystem Windows 7. Bei der Verwendung des Computers ploppte ein Fenster auf, das auf ein angebliches Sicherheitsupdate hinwies. Das Ehepaar wurde aufgefordert, den Support von Microsoft telefonisch zu kontaktieren. Eine Falle, wie sich jetzt herausstellte. Denn der vermeintliche Hinweis stammte nicht von Microsoft, sondern von Betrügern, die mittels Schadsoftware auf dem Computer des Ehepaars zum Anruf verleiten wollten. Mit Erfolg: Das Ehepaar verlor am Ende 12.000 Euro. Ähnlich erging es einem Mann aus Lohne. Hier ergaunerten die Betrüger 5000 Euro.



