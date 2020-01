Forscher suchen Meteoriten und Zeugen

Meteoritenabsturz: Die All-Sky-Kamera auf dem Dach des Universitätsgebäudes in Wechloy registrierte den Feuerball trotz des stark bedeckten Himmels. Foto: Universität Oldenburg

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Liegt irgendwo im nördlichen Landkreis Cloppenburg der Rest eines Meteoriten? Diese Frage stellen sich gerade Forscher der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Die Uni hat am Mittwoch einen Aufruf gestartet: Gesucht werden Augenzeugen des Meteoritenabsturzes am Samstagnachmittag und womöglich ein ungewöhnlicher Stein – der allerdings ziemlich klein sein dürfte.



Gegen 17.44 Uhr ist der Meteoritenfall aufgezeichnet worden: Auf dem Dach des Uni-Gebäudes in Oldenburg-Wechloy zeichnete eine so genannte All-Sky-Kamera die Feuerkugel auf. Die Flugbahn reicht von Bramsche bis nach Friesoythe. Der Lichtblitz am Himmel dürfte so hell gewesen ein, dass es mehrere Augenzeugen geben dürfte. Eine Auswertung und Berechnung der Daten steht fest: „Die Feuerkugel wurde von einem etwa 30 Kilogramm schweren extraterrestrischen Objekt erzeugt“, berichtet Prof. Dr. Björn Poppe, Leiter der Abteilung für Medizinische Strahlenphysik der Uni Oldenburg. Und: Ein kleiner Teil dieses Objekts, der nur ein paar Gramm wiegen soll, könnte den Sturz auf die Erde überstanden haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.