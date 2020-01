Unbezahlte Fürsorge bleibt an Frau hängen

Große Hilfsbereitschaft, aber kleine Rente

Für eine gerechtere Verteilung der unbezahlten Fürsorgearbeit: Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Dr. Christina Neumann, steht Frauen Rede und Antwort bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Kinder großziehen, Angehörige pflegen, den Haushalt versorgen: So genannte „Care-Arbeit“ wird weltweit größtenteils von Frauen geleistet – meistens unbezahlt. Dadurch verdienen sie weniger, haben ein geringeres Vermögen und sind häufiger von Armut betroffen, berichtet die internationale Hilfsorganisation in ihrem Report 2019. Frauen könnten wegen ihre sozialen Arbeit unter Altersarmut leiden, meint Dr. Christina Neumann, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Cloppenburg. Neumann plädiert dafür, Pflege und Fürsorgegerechter auf allen Schultern der Gesellschaft zu verteilen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.