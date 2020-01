Väter liegen bei der Elternzeit weiter zurück

Männeranteil beträgt im Kreis 17 Prozent

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Mehr Väter im Landkreis Cloppenburg nehmen nach der Geburt ihres Kindes eine Auszeit vom Job, aber ihr Anteil steigt dennoch nur langsam. Das hat die Krankenversicherung IKK classic bei der Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt. Im Jahr 2018 haben danach 4377 Menschen im Landkreis Elterngeld bezogen, 745 davon waren Männer. Das sind 17 Prozent. Im Vorjahr waren es 650 Väter (16,2 Prozent) von insgesamt 4026. Damit ist der Anteil der Männer um 0,8 Prozent gestiegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.