„Wir werden weiter kämpfen“

Bleibt skeptisch: Matthias Kock aus Thüle demonstrierte am Freitag auf dem Bremer Marktplatz. Foto: Carolin Westerkamp

Bremen (gy). Rund 120 Landwirte aus dem Landkreis Cloppenburg haben sich am Freitag mit ihren Schleppern auf den Weg nach Bremen gemacht. Der Kreislandvolkverband hatte außerdem einen Bus eingesetzt. Viele Bauern reisten auch privat in die Hansestadt, um gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik zu demonstrieren. Mit dabei: Matthias Kock (48). Der Landwirt aus Thüle lobte die Stimmung unter den Landwirten. „Die Politik kommt jetzt so langsam dahinter, dass wir nicht einlenken werden.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

