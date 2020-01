Konten voll: Kein Geld übrig für Wohnungen

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Streit ums Vermögen des Kreises lässt sich vielleicht am einfachsten mit einem Vergleich aus der Großfinanz verdeutlichen: Wären der Landkreis eine Holding und die Gemeinden lauter selbstständige Betriebe unter dem Firmendach, könnten es beide Seiten ins Top-Ranking eines Manager-Magazins schaffen. Denn oben wie unten steigen die Umsätze und die Rücklagen. Wenn jedoch die Holding immer mehr Vermögen aus den Erträgen der Töchterfirmen anhäuft, kriselt‘s, bis der Aufsichtsrat ein Machtwort spricht.



In diesem Fall erledigte das die CDU am Donnerstagabend. Mit ihrer Mehrheit im Kreistag bleibt es bei der bis 2021 beschlossenen Vermögensverteilung. Vergeblich forderten SPD und Grüne/UWG ein Sonderprogramm zum Bau von Sozialwohnungen. Fünf Millionen Euro hatten die Sozialdemokraten als Anschubfinanzierung vorgeschlagen. Die CDU-geführte Mehrheit lehnte das ab.