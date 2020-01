Landkreis-Finanzen sprengen Rekorde

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Dem Landkreis Cloppenburg geht es finanziell glänzend. Mit dem Etat 2020 hat der Kreistag am Donnerstagabend ein Füllhorn von Investitionen beschlossen, die den weiterführenden Schulen, dem Breitband-Ausbau auf dem Land und den Krankenhäusern in Friesoythe und Cloppenburg zugute kommen. Bei einem Gesamtvolumen von über 290 Millionen Euro fließen mehr als 56 Millionen in die öffentliche Infrastruktur, ergänzt um üppige Zuschüsse von Land und Bund, vor allem für den Glasfaser-Ausbau. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.