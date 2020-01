Kreistag einigt sich: Frauenhaus kommt

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (kre). Auf ein Frauenhaus im Kreis Cloppenburg haben sich die Parteien im Kreistag in großer Einmütigkeit verständigt. Nach einer Initiative der Fraktion Bündnis‘90/Grüne und UWG hat sich auch die zunächst abwartende CDU zu der Notwendigkeit bekannt.



Ausschlagend war dafür offensichtlich die Aussage des Frauenhauses in Vechta, dass fast täglich Frauen abgewiesen werden müssen, die Schutz vor den Gewaltausbrüchen ihres Partners suchen. Allenfalls die Zahl der notwendigen Plätze für Cloppenburg ist noch offen. Während Grüne und unabhängige schon 17 Plätze als notwendige Zielvorgabe errechneten, sieht der Kompromiss mit den Christdemokraten nun einen „bedarfsgerechten“ Bau vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

