Cloppenburger preschen bei Radstrecken vor

Potenzielle Schnellradwege: Ob die alte Bahnstrecke zwischen Cloppenburg und Vechta als Fahrradweg reaktiviert werden soll, gibt das Cloppenburger Kreishaus am 13. Februar bekannt. Quelle: ADFC-Kreisverbände Cloppenburg und Vechta Grafik: von der Heide

Von Normann bergmann und Max Meyer



Cloppenburg/Vechta. Im Landkreis Cloppenburg wird dem Bau von Radschnellwegen offenbar mehr Bedeutung beigemessen als im Nachbarkeis Vechta. Denn: Während die Cloppenburger Kreisverwaltung flugs eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben hatte, aus der nach eigenen Angaben am 13. Februar im Cloppenburger Kreishaus schon erste Entwürfe vorgestellt werden sollen, wird im Kreis Vechta etwas zurückhaltender vorgegangen.



Zur Vorgeschichte: Radschnellwege, die die beiden Kreisstädte oder auch Vechta und Lohne miteinander verbinden sollen, sind seit etwa einem Jahr in der öffentlichen Diskussion. Angestoßen wurde die Debatte von den beiden Kreisverbänden des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Cloppenburg und Vechta.