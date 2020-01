Cloppenburg hat den größten Anstieg bei Erwerbstätigen

Symbolfoto: dpa

Landkreis Cloppenburg (mt). Nirgendwo in Deutschland steigt die Anzahl der Erwerbstätigen so schnell wie im Landkreis Cloppenburg. Das geht aus einem Ranking des Magazins Focus-Money hervor, mit dem die erfolgreichsten Regionen Deutschlands ermittelt wurden. „Es ist sehr erfreulich, dass sich die Anstrengungen aller Akteure in unserem Landkreis so positiv auf die Platzierung ausgewirkt haben. Der Landkreis hat sich innerhalb eines Jahres um 38 Plätze nach oben gearbeitet", erklärt Landrat Johann Wimberg.