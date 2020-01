Plattdeutsches Jahr ist längst fest etabliert

Männer der ersten Stunde: Bernd Stolle (links) und Peter Möllmann sind die Väter des Plattdeutschen Jahrs. Foto: Lammert

Von Klaus-Peter Lammert



Damme. Damme ist seit diesem Wochenende die Hauptstadt des Plattdeutschen im Oldenburger Münsterland. Dort fand wie bereits am Montag berichtet die Eröffnung des „Plattdütsket Johrs“ statt. Die Stadt im Kreis Vechta richtet es in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund für das Oldenburger Münsterland aus und ist damit Nachfolgerin Barßels.



Zwei Teilnehmer der Feierlichkeiten freuten sich dabei wohl ganz besonders: Peter Möllmann, der frühere Gemeindedirektor Steinfelds, und Bernd Stolle, der Geschäftsführer der Tourist-Information (TI) Erholungsgebiet Dammer Berge. Peter Möllmann erinnert sich noch genau, wie alles begann. Am 6. November 2004 stellte er Bernd Stolle am Rande des Oldenburger Münsterlandtages in Handorf-Langenberg die Idee vor, dem Plattdeutschen im Oldenburger Münsterland ein ganzes Jahr zu widmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

