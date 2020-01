Auf Platt die Menschen leichter erreichen

Ein Holzschild für die Ausrichterin: Über einen gelungenen Start ins Plattdeutsche Jahr in Damme freuten sich im Gymnasium (von links) Pfarrer Heiner Zumdohme, Gerd Muhle, Nils Anhuth, Georg Hoffbuhr und Stefan Schute. Foto: Lammert

Von Klaus-Peter Lammert



Damme. Das Plattdeutsche ist tot? Mitnichten. Wie lebendig und schwungvoll, aber auch nachdenklich es sein kann, zeigte sich bei der Eröffnung des 2020 von der Stadt Damme in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund für das Oldenburger Münsterland ausgerichtete „Plattdüsket Johr“ am Samstag in der Pausenhalle des Gymnasiums.



Eine Festrede von St.-Viktor-Pfarrer Heiner Zumdohme, weitere Reden von Bürgermeister Gerd Muhle und Stefan Schute, Präsident des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland und ein blendend aufgelegter Moderator Dr. Heiner Enneking – das Organisationsteam hatte ein angemessenes Programm zusammengestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.