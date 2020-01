„Die Belastung ist überdurchschnittlich“

Leerer Richterstuhl: An vielen Gerichten in Niedersachsen fehlt Personal. Foto: Bänsch

Cloppenburg (her). An Gerichten in Niedersachsen herrscht Personalmangel. Landesweit fehlen Richter und Staatsanwälte. Die Situation macht sich auch in Cloppenburg bemerkbar. Amtsgericht-Direktor Thomas Cloppenburg vertritt im MT-Interview eine klare Meinung. „Die Justiz ist seit Jahren unterfinanziert.“ Die Belastung am Cloppenburger Amtsgericht sei „überdurchschnittlich“. Das vollständige Interview lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

11.01.2020 | Kassenbon gibt es ab sofort als Beilage