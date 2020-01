Kassenbon gibt es ab sofort als Beilage

Ausbeute eines Nachmittags: Einen Karton voll mit Kassenbelegen hat Anita Winkler in der Filiale der Bäckerei Große Wietfeld in einem Verbrauchermarkt in Emstek gesammelt. Firmeninhaber Heiko Sander kann in der neuen Pflicht keinen Nutzen erkennen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cloppenburger Land. „Zwei Normale und ein Roggen.“ Etwas mehr als einen Euro kostet die Bestellung des Sevelters in der Bäckereilfiliale und zum Wechselgeld gibt es den Kassenbeleg dazu. Dass er gar keine Verwendung dafür hat, spielt keine Rolle, denn auch bei Kleinstbeträgen sind die Kassierer seit wenigen Tagen dazu verpflichtet, einen Bon auszuhändigen. Der Kunde nimmt den Streifen und entsorgt ihn gleich vor der Tür im Mülleimer – so wie viele Kunden zuvor.



„Nicht einmal fünf Prozent der Kunden nehmen den Bon mit", schätzt Heiko Sander, Chef der Bäckerei Große Wietfeld in Emstek. Die Zettel bleiben auf dem Tresen liegen und werden von den Mitarbeiterinnen entsorgt.