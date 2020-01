Passgesetz: Fotografen sehen schwarz

Selfie am Passbildautomaten: Das Self-Service-Terminal beim Bürgeramt in Cloppenburg gibt es seit zwei Jahren. Am Gerät wird nicht nur das Passfoto geschossen. Der Computer erfasst darüber hinaus Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Fingerabdruck sowie die Unterschrift des Nutzers. Foto: Kreke

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Umsatzeinbußen bis zu Schließungen von Studios befürchten Fotografen aus der Region, wenn der Innenminister das Passgesetz ändert. Künftig dürfen alle Ausweisfotos nur noch in örtlichen Behörden an Fototerminals gemacht werden. Der Grund: der Betrug mit privat manipulierten Passbildern soll verhindert werden. Fotografin Carmen Elfert aus Garrel schüttelt über den Gesetzesentwurf den Kopf. „Das wäre ein Grund für mich, den Laden zu schließen", sagt sie. Passbilder trügen ihre Ladenmiete.