„Ich wäre dafür, die Kreisumlage abzuschaffen“

Bald auch bei uns unterwegs: Die Kleinbusse des Projekts „Moobil+“ rollen ab 1. April. Foto: Dorgelo

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Der Ansatz des Landrats überrascht: „Ich wäre dafür, die Kreisumlage ganz abzuschaffen.“ Damit reagiert Johann Wimberg auf die anhaltende Diskussion um die Senkung der Abgabe, die von mehreren Bürgermeistern öffentlich gefordert wurde (MT berichtete). Doch ganz verzichten kann der Kreischef aufs Geld zur Erledigung kommunaler Aufgaben nicht: „Es müsste eine andere Form der Finanzierung geben, vielleicht ein Ausgleichssystem seitens des Landes oder des Bundes“, erklärt Wimberg im MT-Gespräch anlässlich eines Ausblicks auf das Jahr 2020.



Ein weiterer Punkt im MT-Gespräch: das Rufbussystem. Das neue Angebot „Moobil+“ startet am 1. April 2020. „Dies ist ein wichtiger Einstieg“, um kleinere Orte mit Grund- und Mittelzentren zu verbinden. Ihm sei klar, so Wimberg, dass das System noch nicht vollendet sei. Das ausführliche Gespräch lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

