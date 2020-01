Respekt: Politiker landen am Ende der Liste

Blick in den Ratssaal: Laut Umfrage ist der Respekt gegenüber Politikern gesunken. Symbolfoto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Rettungskräfte werden beim Einsatz behindert, Polizisten werden angegriffen und Journalisten allgemein als „Lügenpresse“ bezeichnet. Ist der Respekt einigen Berufsgruppen gesunken? Mit dieser Fragestellung hat sich die Konrad-Adenauer-Stiftung mit einer repräsentativen Umfrage befasst. Befragt wurden 1007 Wahlberechtigte.



Nach Meinung der Befragten genießen Hausärzte (75 Prozent), Professoren (72%) und Richter (69%) den größten Respekt in der Gesellschaft. Am Ende der Liste befinden sich Politiker (25%), Journalisten (31%) und Gewerkschafter (33%). Im Mittelfeld landen Rettungskräfte (57%), Unternehmer (53%), Polizisten (45%), Soldaten (40%), Pfarrer (38%) und Lehrer (37%).