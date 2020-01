Bahnunfall: Radfahrer tödlich verletzt

Foto: Niehues

Vechta (mab). Bei einem Unfall ist ein 81-Jähriger am Dienstagabend tödlich vereltzt worden. Der Unfall passierte auf einem Bahnübergang in der Stadt Vechta. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 81-Jährige mit seinem Fahrrad den Bahnübergang an der Oldenburger Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Halbschranken auf der Straße bereits geschlossen. Der Radweg allerdings ist unbeschrankt. Eine Radfahrerin, die bereits am anderen Ende des Bahnübergangs vom Rad abgestiegen war und dort wartete, sah den 81-Jährigen und versuchte den Mann noch zu warnen.



Der 81-Jährige wurde auf den Gleisen von einem Zug der Nordwestbahn erfasst. Der Lokführer habe noch wenige Sekunden vor dem Unfall eine Schnellbremsung eingeleitet, doch es war bereits zu spät. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Lokführer, die Augenzeugin und einige Fahrgäste im Zug erlitten einen Schock und mussten ärztlich betreut werden. Die Oldenburger Straße und der Bahnverkehr mussten für rund drei Stunden gesperrt werden.

