Eltern liegen 2019 mit Ben voll im Trend

Wie heißt du?: Die Namenswahl wird durchaus von Modebewegungen beeinflusst. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cloppenburger Land. 2025 dürfte ein spannendes Jahr in der Grundschule Emstek sein. Wenn Hanna aufgerufen wird, könnten gleich fünf Finger in die Höhe schnellen, denn das ist der beliebteste Mädchenname in der Gemeinde im Jahr 2019 gewesen. Vielleicht hält sich die Verwirrung auch in Grenzen, denn schließlich gibt es vier Grundschulen in der Kommune und die Kinder verteilen sich entsprechend.



Bei den Jungen liegt Fabian vorne (viermal) und es folgen Anton und Ben, der übrigens bundesweit ganz vorne liegt.