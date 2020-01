„Parents for Future“ wollen Vordenker sein

Ausblick auf das Jahr 2020: OM-Delegierter Carsten Nitschke hat die Planungen der „Parents for Future“ vorangetrieben. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Oldenburger Münsterland. Ihre Planungen für das Jahr 2020 hat die Gruppe „Parents for Future“-Oldenburger Münsterland abgesteckt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Planung einer Klimakonferenz Ende September in Vechta. „Wir sind noch in der Planungsphase. In Kürze stehen weitere Gespräche an“, sagte der OM-Delegierte Carsten Nitschke während der Versammlung. Geplant ist nach jetzigem Stand eine dreitägige Veranstaltung mit Workshops und Vorträgen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.