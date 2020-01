An Unfallstelle Kennzeichen verloren

Symbolfoto: dpa

Oldenburg/Landkreis (mab). Noch hat die Polizei den Verantwortlichen für einen Unfall im Oldenburger Stadtgebiet nicht dingfest gemacht. Doch es wird wohl nicht mehr lange dauern: Denn der Unfallflüchtige hat ein Cloppenburger Kennzeichen an der Unfallstelle verloren.



Wie die Oldenburger Polizei am Sonntag mitteilte, hörten die Anwohner am Sprungweg gegen 23 Uhr einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster sahen, konnten sie einen Mann beobachten, als er um sein Auto ging - offenbar, um nach den Schäden eines Unfalls zu schauen. Dann stieg der Mann wieder ins Auto und fuhr davon.



Die Anwohner informierten die Polizei. Aufgrund der Spuren gehen die Beamten davon aus, dass der Fahrer in einer Linkskurve von der Straße geriet und gegen einen Leitpfosten sowie eine Straßenlaterne prallte.



Der Schaden am Auto dürfte beträchtlich sein - denn die Beamten stellten mehrere Fahrzeugteile sicher und entdeckten obendrein auch noch das Kennzeichen des Unfallwagens - der im Landkreis Cloppenburg zugelassen wurde.



Anhand der gewonnen Daten suchte die Polizei die Adresse des Fahrzeughalters auf. Dabei handelt es sich um einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Cloppenburg. Doch die Beamten konnten am Samstagabend weder den Halter antreffen, noch den Unfallwagen finden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

