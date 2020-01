Region investiert üppig in besseres Image

Von wegen Urlaub: Mit ihrem Regionalmarketing wollen die Landkreise verstärkt Fachkräfte von den Vorzügen des Oldenburger Münsterlands überzeugen, um Firmen und dringend benötigten Experten die Lebensqualität auf dem Land nahezubringen. Screenshot: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der spektakuläre Drohnen-Flug erhebt die Kamera und den Zuschauer über lächelnde Familien, grüne Landschaften und blühende Betriebe ohne Abluftschächte. Im neuen Imagefilm des Oldenburger Münsterlands wirkt die Region wie eine Mischung aus Natur- und Freizeitpark, in dem ausschließlich innovative High-Tec-Unternehmen und glückliche Handwerker das Eintrittsgeld erwirtschaften.



Diesen Vorgeschmack lieferte eine Exklusiv-Vorführung, die Dirk Gehrmann, der Wirtschaftsförderer des Landkreises, den Kreispolitikern im November bei einer Sitzung an der Talsperre verschaffte. Die Imagebildung und das Marketing, das Cloppenburg und Vechta gemeinsam stemmen, laufen hochprofessionell weiter.