Uni will Gründerzentrum in Campusnähe

Möglicher Standort eines Gründerzentrums Oldenburger Münsterland? Das ehemalige „Zentrum Zukunft“ der EWE im Ecopark in Emstek steht derzeit leer und wartet auf eine Nachnutzung. Foto: Kühn

Von Roland Kühn



Vechta/Emstek. Pläne für die Schaffung eines Gründerzentrums im Oldenburger Münsterland (OM) gibt es bereits längere Zeit. Die beiden Landräte Herbert Winkel (Vechta) und Johann Wimberg (Cloppenburg) bestätigen: „Die Pläne liegen nicht auf Eis." Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Gründerzentrums ist man sich offensichtlich einig. Die Standortfrage bleibt jedoch der Knackpunkt. Während sich der Landkreis Cloppenburg für eine Ansiedlung im Ecopark in Emstek-Drantum stark macht, weil dort das „Zentrum Zukunft“ der EWE leer steht, wird in Vechta über die Liobaschule diskutiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

