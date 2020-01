Betrunkener flüchtet nach mehreren Unfällen

Symbolfoto: dpa

Neuenkirchen (mab). Die Polizei hat am Samstagabend einen 67-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden (Kreis Vechta) in Gewahrsam genommen: Der Mann soll zuvor betrunken am Steuer gesessen und mehrere Unfälle verursacht haben.



Gegen 20.15 Uhr passierte der erste Unfall in Neuenkirchen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Sonntag war der 67-Jährige mit seinem Opel Agila auf der Holdorfer Straße unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr geriet der Wagen nach rechts von der Straße - weil der 67-Jährige wohl viel zu schnell unterwegs war. Ein 28-Jähriger aus Bremen, der gerade auf dem Gehweg unterwegs war, wurde von dem Auto erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und stürzte dann auf die Straße. Der Autofahrer gab nach dem Unfall Gas und suchte das Weite, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Mann wurde verletzt und musst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.



Kurz darauf passierte der nächste Unfall: Der Opel Agila stieß mit dem entgegenkommenden VW Polo eines 53-Jährigen zusammen. Auch nach dieser Kollision sah der 67-Jährige keinen Grund, die Fahrt zu beenden. Ein Zeuge, der zufällig gerade mit seinen Hund spazieren ging, konnte sich das Kennzeichen des Opel Agila merken und alarmierte die Polizei.



Aufgrund dieser Angaben beantragte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Fahrzeughalters. Dort konnten die Beamten schließlich den 67-Jährigen antreffen. Der Mann war deutlich betrunken und zeigte sich aggressiv. Er wehrte sich gegen die Polizisten. Der Widerstand konnte durch einen Beamten gebrochen werden - verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.



Es wurde nicht nur die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, sondern auch der Wagen des 67-Jährigen beschlagnahmt. Nun müssen die Unfallspuren ausgewertet werden. Am Sonntag war noch unklar, ob der 67-Jährige überhaupt einen gültigen Führerschein besitzt.