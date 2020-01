Förster erwischen Wilderer in Ahlhorn

Foto: Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land

Ahlhorn (mab). Das Ahlhorner Forstamt und die Polizei Großenkneten haben offenbar einen Wilderer auf frischer Tat erwischt. Wie die Polizei mitteilte, steht ein 66-Jähriger unter Verdacht, eine so genannte Knüppelfalle einem Waldstück aufgebaut zu haben.



Knüppelfallen sind nach geltendem Jagdrecht in Deutschland verboten. Die Falle wird an einer Futterstelle gebaut. Ein aus Knüppeln bestehendes Oberteil wird beschwert. Sobald ein Tier den Köder frisst, schnellt das Oberteil herab und tötet das Tier augenblicklich.



Eine derartige Konstruktion entdeckten Mitarbeiter des Forstamtes am Tag vor Silvester in einem Waldstück bei Ahlhorn. Die Förster entschlossen sich dazu, den Bereich zu beobachten. Mit Erfolg: Denn so habe man den 66-Jährigen am Freitag auf frischer Tat erwischen können. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ob mit der Falle bereits ein Tier getötet wurde, ist noch nicht geklärt.

Nächster Artikel aus OM & Region:

04.01.2020 | Lkw-Unfall: Hoher Sachschaden und Vollsperrung