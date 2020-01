Lkw-Unfall: Hoher Sachschaden und Vollsperrung

Foto: Nonstopnews/Arndt

Wardenburg (mab). Bei einem Unfall auf der Autobahn 29 bei Wardenburg ist am Freitag ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte, passierte der Unfall offenbar aus Unachtsamkeit. Kurz zuvor hatte ein Lastwagen in dem Bereich eine Panne.



Ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Cloppenburg war mit seinem Kühllaster in Richtung Osnabrück unterwegs, als plötzlich ein Reifen platzte. Er lenkte den Truck auf den Standstreifen und wartete auf den Reifenservice. Wie die Autobahnpolizei ausdrücklich betonte, handelte der Cloppenburger vorbildlich. Er habe die Unfallstelle ordnungsgemäß abgesichert. Während der 28-Jährige auf den Reparaturservice wartete, hätten mehrere Verkehrsteilnehmer ohne Probleme den Bereich passieren können.



Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer eines Autotransporters erkannte die Situation aber offenbar zu spät. Er geriet zu weit nach rechts auf den Standstreifen. Der Kühlsattelzug wurde dabei auf kompletter Länge aufgerissen. Die teils hochwertigen Fahrzeuge, die der 54-Jährige geladen hatte, wurden ebenfalls erheblich beschädigt.



Die Folge des Unfalls war ein regelrechtes Trümmerfeld auf der Autobahn. Der Hauptfahrstreifen wurde komplett blockiert. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit. Deshalb musste die A29 am Freitag für mehrere Stunden voll gesperrt werden, bis die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen waren. Es bildete sich ein Stau auf fünf Kilometern Länge. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 90.000 Euro.