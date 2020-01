Gewerbesteuer bleibt wichtigste Geldquelle

Geldzufluss für Kommunen steigt im Kreis um 4,81 Millionen Euro

Kommunale Einnahmen: Die Gelder, über die im Kreis Cloppenburg verfügt werden kann, setzen sich aus verschiedenen Steuern zusammen. Grafik: © zds weinstadt

Kreis Cloppenburg (mt). Die kommunalen Einnahmen steigen in den vergangenen Jahren stetig. Steuerzahlungen von Einwohnern und ansässigen Firmen füllen die kommunalen Kassen auch im Kreis Cloppenburg. Nachdem die Steuereinnahmen 2017 abgerechnet und von den Statistischen Landesämtern veröffentlicht worden sind, lässt sich sagen: Der Geldzufluss stieg hier gegenüber dem Vorjahr um 4,81 Millionen Euro.