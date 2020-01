Selbsthilfe erfährt Würdigung

Kreisgruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbands trifft sich

Einer der Höhepunkte des Treffens: Fließend las Frank Bienek (Mitte) eine in Blindenschrift verfasste Geschichte. Der lauschten nicht nur Pater Walter Körbes (von links), Pastorin Ute Clamor, die stellvertretende Kreisgruppen-Vorsitzende Helene Tönnies und Cloppenburgs stellvertretende Landrätin Marlies Hukelmann. Foto: hh

Von Heinz Haupt



Vechta. Den Lichterglanz am noch aufgestellten Weihnachtsbaum konnten die zur Jahresabschlussfeier im Saal Sextro in Vechta-Oythe zusammengekommenen Mitglieder der Kreisgruppe Oldenburger Münsterland im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen nicht oder nur schemenhaft erkennen. Dennoch drang ganz offensichtlich eine wohltuende Wärme in die Herzen der Blinden und Sehbehinderten und deren Begleitpersonen und verbreitete eine angenehme Atmosphäre. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

