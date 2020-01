Funke sieht Demokratie herausgefordert

Politikwissenschaftler Hajo Funke warnt vor den Gefahren des erstarkenden Rechtsextremismus

Politikwissenschaftler Prof. Dr. Hajo Funke.

Von Andreas Kathe



Oldenburger Münsterland. Wo standen wir 1933, wo stehen wir heute? Fragestellungen, die, in aller Knappheit zusammengefasst, den Berliner Professor Hajo Funke umtreiben. Funke, 1944 in Schlesien geboren, Grundschüler in Cloppenburg und unter anderem in Löningen und Dinklage aufgewachsen, hat sich in seinen Forschungen und Veröffentlichungen Themen des politischen Extremismus verschrieben.