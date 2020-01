Polizei meldet kleine Brände an Silvester

Foto: FFW / Lichtfuß

Kreis Cloppenburg (mt). „Insgesamt verlief der Silvesternachtdienst ohne größere oder außergewöhnliche Zwischenfälle“, teilte die Polizei an Neujahr mit. Nach Angaben der Beamten gab es in Friesoythe zwei kleinere Brände, im Bereich Cloppenburg sechs und im Bereich Vechta neun kleinere Feuer. Unter anderem rückte die Cloppenburger Feuerwehr in die Möldersstraße aus. Es brannte eine Reihe von Bäumen, dabei wurde auch ein Trampolin zerstört.

