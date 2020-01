Auf der A1: Zwei Personen bei Unfall verstorben

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mt). Zwei Tote und mehrere Verletzte sind die Folge einer Massenkarambolage auf der A1 zwischen Cloppenburg und Bremen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren in der Nacht zu Neujahr auf Höhe der Ausfahrt Wildeshausen 15 Fahrzeuge ineinander. Grund ist offenbar Nebel mit Sichtweiten unter fünf Meter.



Der Einsatz gestaltete sich schwierig für die Retter, die Unfallfahrzeuge waren kaum zu sehen. Vor Ort gav es ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatz. Für zwei Personen kam jede Hilfe zu spät, fünfzehn weitere Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Acht Personen kamen letztendlich ins Krankenhaus, sechs von ihnen sind schwerverletzt, teils schweben die Patienten wohl in akuter Lebensgefahr.



Der extreme Nebel sorgte auch auf der A28 bei Westerstede im Landkreis Ammerland für einen schweren Unfall direkt nach Mitternacht. Dort krachten zwei Pkw und ein Wohnmobil ineinander. Es gab drei Verletzte.