Vier von 110 Bundessiegern aus dem Oldenburger Land

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2019 – Bestwert der vergangenen Jahre für die Region

Symbolfoto: dpa

Als Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbsjahres 2019 haben der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, die Siegerinnen und Sieger im bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in Wiesbaden ausgezeichnet. Unter den in Wiesbaden 110 geehrten Bundessiegern waren gleich vier aus dem Oldenburger Land – Bestwert der vergangenen Jahre. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 31. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.