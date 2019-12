Anpackende Art der Menschen fasziniert sie

Katharina Deeben zieht Bilanz ihrer Arbeit

Haben die Wirtschaft auf dem Zettel: Katharina Deeben und ihr Nachfolger Dirk Gehrmann. Foto: Sascha Rühl

Landkreis Cloppenburg. Als Katharina Deeben 1997 in die bei der Kreisverwaltung angesiedelte Wirtschaftsförderung eintrat, bestand diese noch aus zwei Stellen. „Heute verfügen wir über acht feste Kräfte und zwei für Projekte", betont die vor Kurzem verabschiedete Leiterin der Stabsstelle. Als erste Aufgabe kümmerte sie sich damals um ein Projekt, mit dem Sozialhilfe-Empfänger in Arbeit vermittelt werden sollten.